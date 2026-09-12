Над Запорожской областью за минувшие сутки уничтожены более 300 дронов

Балицкий: в Запорожской области за сутки сбиты более 300 дронов Над Запорожской областью за минувшие сутки уничтожены более 300 дронов

Москва12 сен Вести.За минувшие сутки над территорией Запорожской области военнослужащие Армии России и сводные мобильные огневые группы уничтожили более 300 дронов противника. Беспилотники были направлены на объекты гражданской инфраструктуры, рассказал в MAX глава региона Евгений Балицкий.

На автомобильной дороге вблизи села Вишневое Приазовского муниципального округа был атакован гражданский автомобиль, погиб мужчина. На автомобильной дороге вблизи села Запорожье Веселовского муниципального округа при обстреле пострадали мужчины 1991 и 1993 года рождения… В городе Энергодаре ранения получил мужчина 1979 года рождения рассказал Балицкий

В Пологовском муниципальном округе беспилотники повредили три частных домовладения, никто не пострадал.

В селах Скельки, Орлянское и городе Васильевке Васильевского муниципального округа пострадали женщина 1957 года рождения и мужчины 1988 года рождения.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В усиленном режиме работают оперативные службы.