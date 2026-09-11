Москва11 сенВести.За прошедшие сутки в Запорожской области два мирных жителя погибли, еще 8 получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В пгт Михайловка … пострадала женщина 1978 г.р. В Акимовском муниципальном округе в результате атаки поврежден микроавтобус, погибли два человека … В Васильевском муниципальном округе трое пострадавших: в селе Видножино — мужчина 1947 г.р., в городе Днепрорудном — мужчина 1956 г.р., в селе Балки — мужчина 1963 гг.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
На автомобильной дороге между селами Днепровка и Заповитное под удар попал гражданский автомобиль — пострадали две женщины (1966 и 1970 гг. р.). В Энергодаре БПЛА атаковал авто коммунального предприятия и гражданскую машину, в которой пострадали женщина 1976 г.р. и мужчина 1994 г.р.
Под удары также попали Орловка и Мелитополь. Повреждены грузовик и гражданская инфраструктура.
Оперативные службы работают в усиленном режиме.