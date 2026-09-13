Боец Резвый рассказал, как два дня добирался до своих после подрыва на мине

Боец ВС РФ рассказал, как два дня полз к своим после подрыва на мине Боец Резвый рассказал, как два дня добирался до своих после подрыва на мине

Москва13 сен Вести.Боец Вооруженных сил России с позывным Резвый подорвался на мине и на протяжении двух дней добирался до сослуживцев, пока они поддерживали его с воздуха при помощи беспилотников.

Сослуживцы Резвого рассказали военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что перед военнослужащим стояла задача зайти в конкретную лесополосу и взять позиции противника. При этом российских бойцов беспрерывно атаковали вражеские БПЛА и артиллерия.

Выполняя задачу, Резвый подорвался на мине и лишился ступни, вторую ногу ранило осколками. Однако боец смог выйти на связь и сообщить свои координаты.

Я в поле увидел дерево, большое дерево. Принял решение, что мне нужно до этого дерева добежать. Метров 150 я, может быть, пробежал – и подорвался на мине. Мне правую ногу оторвало – ступню. Я на одной ноге допрыгал до этого дерева поделился Резвый

Дронами бойцу доставили воду, сигареты и лекарства. Он наложил бинт, вколол обезболивающее и начал двигаться к своим. С ним держали связь из пункта управления.

На последнем отрезке пути, когда Резвому оставалось проползти меньше километра, украинские беспилотники начали изучать эти позиции. Военный смог скрыться за несколько минут до того, как его бы обнаружили.

Ранее сообщалось, что бойцы и танкисты Главного разведывательного управления России, попавшие в окружение ВСУ, сумели выбраться оттуда без единой потери.