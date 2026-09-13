Герой РФ Курбанов: бойцы ГРУ сутки вели бой и вышли из окружения без потерь

Бойцы ГРУ без потерь вышли из окружения ВСУ Герой РФ Курбанов: бойцы ГРУ сутки вели бой и вышли из окружения без потерь

Москва13 сен Вести.Бойцы и танкисты Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, попавшие в окружение неприятеля, смогли выбраться оттуда без единой потери. Об этом рассказал командир танкового батальона 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" Герой России Руслан Курбанов.

По его словам, бойцы ВС РФ вышли на позиции, уничтожив два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), и в этот момент поняли, что оказались в окружении.

Оттуда можно было выбраться на танках, потому что противник находился с тяжелой техникой со стороны леса, и можно было догнать передовой отряд. Но оставлять, грубо говоря, на верную гибель товарищей из ГРУ было бы некрасиво рассказал Курбанов

Российские военнослужащие вели бой около 23 часов, было уничтожено много техники и живой силы неприятеля, сообщил Курбанов на видео Минобороны, предоставленном ТАСС. В результате танкистам и бойцам ГРУ удалось выбраться из окружения ВСУ только ночью, причем без единой потери.

Ранее командир танкового взвода Денис Дмитриев рассказал, что российским бойцам удалось вывести с поля боя подбитый вражеским БПЛА танк Т-90М "Прорыв". За успешное выполнение задачи весь экипаж был награжден орденами Мужества.