Москва13 сенВести.Бойцы и танкисты Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, попавшие в окружение неприятеля, смогли выбраться оттуда без единой потери. Об этом рассказал командир танкового батальона 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" Герой России Руслан Курбанов.
По его словам, бойцы ВС РФ вышли на позиции, уничтожив два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), и в этот момент поняли, что оказались в окружении.
Оттуда можно было выбраться на танках, потому что противник находился с тяжелой техникой со стороны леса, и можно было догнать передовой отряд. Но оставлять, грубо говоря, на верную гибель товарищей из ГРУ было бы некрасиворассказал Курбанов
Российские военнослужащие вели бой около 23 часов, было уничтожено много техники и живой силы неприятеля, сообщил Курбанов на видео Минобороны, предоставленном ТАСС. В результате танкистам и бойцам ГРУ удалось выбраться из окружения ВСУ только ночью, причем без единой потери.
Ранее командир танкового взвода Денис Дмитриев рассказал, что российским бойцам удалось вывести с поля боя подбитый вражеским БПЛА танк Т-90М "Прорыв". За успешное выполнение задачи весь экипаж был награжден орденами Мужества.