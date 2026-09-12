Москва12 сен Вести.Экипаж вывел с поля боя подбитый вражеским БПЛА танк Т-90М "Прорыв" 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". Об этом рассказал командир танкового взвода Денис Дмитриев.

За успешное выполнение задачи весь экипаж был награжден орденами Мужества.

Прилетела "Баба-яга", сделала сброс на танк. Он загорелся. Сгорел весь снаружи, левый борт башни - все сгорело, а внутри целый остался. А мы знали, что у нас этот танк цел внутри, и из него еще можно стрелять. Я это объяснил [экипажу], ребята сели в танк, 10 снарядов им завезли, они 10 выстрелов с этого сгоревшего танка сделали. И потом этот же сгоревший танк своим ходом уехал оттуда