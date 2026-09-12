Москва12 сен Вести.Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) передал Вооруженным силам РФ очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Боевые машины получили усовершенствованную всеракурсную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Поставку приурочили ко Дню танкиста. На предприятии подчеркнули, что работа по повышению защищенности бронетехники продолжается постоянно.

Концерн "Уралвагонзавод" (Ростех) передал Российской армии очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Боевые машины, отправленные в преддверии Дня танкиста, получили усовершенствованную всеракурсную защиту говорится в сообщении УВЗ в MAX

Перед отправкой в войска каждая машина проходит проверку надежности и должна проехать не менее 100 километров. Кроме того, специалисты тестируют вооружение, включая пулеметы и пушку, а также системы танка, навигационное и другое оборудование.