УВЗ начал оснащать Т-80БВМ новой дополнительной защитой от дронов ТАСС: танк Т-80БВМ получил дополнительную защиту от дронов

Москва11 сен Вести.Танк Т-80БВМ получил всеракурсную защиту от дронов, сообщили в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех").

Концерн "Уралвагонзавод" разработал и внедрил в серийное производство новый штурмовой комплект всеракурсной защиты для танков Т-80БВМ сообщили там

В концерне отметили, что главная особенность новой системы в использовании специальных высокопрочных стальных канатов, а новый комплект закрывает боевую машину со всех ракурсов. Гибкая конструкция не снижает подвижность танка, не сужает обзор и не мешает работе с прицельными комплексами, уточнили в "Уралвагонзаводе".

Мы находимся в постоянном прямом контакте с военнослужащими на передовой. Оперативная реакция на их запросы позволила нам в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство новый штурмовой комплект защиты от БПЛА подчеркнули в пресс-службе концерна

Ранее в УВЗ сообщали, что основной боевой танк Вооруженных сил РФ Т-90М "Прорыв" демонстрирует высочайшую эффективность в зоне СВО.