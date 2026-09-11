Москва11 сенВести.Танк Т-80БВМ получил всеракурсную защиту от дронов, сообщили в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех").
Концерн "Уралвагонзавод" разработал и внедрил в серийное производство новый штурмовой комплект всеракурсной защиты для танков Т-80БВМсообщили там
В концерне отметили, что главная особенность новой системы в использовании специальных высокопрочных стальных канатов, а новый комплект закрывает боевую машину со всех ракурсов. Гибкая конструкция не снижает подвижность танка, не сужает обзор и не мешает работе с прицельными комплексами, уточнили в "Уралвагонзаводе".
Мы находимся в постоянном прямом контакте с военнослужащими на передовой. Оперативная реакция на их запросы позволила нам в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство новый штурмовой комплект защиты от БПЛАподчеркнули в пресс-службе концерна
Ранее в УВЗ сообщали, что основной боевой танк Вооруженных сил РФ Т-90М "Прорыв" демонстрирует высочайшую эффективность в зоне СВО.