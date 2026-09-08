Москва8 сен Вести.Новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМД-Е" продемонстрировала высокую эффективность и сбила большое количество вражеских дронов и ракет. Об этом агентству ТАСС рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы".

В компании также пояснили, что основное предназначение нового "Панциря" – борьба с массированными налетами дронов и ракет.

На счету ЗРК "Панцирь-СМД-Е" – множество успешно уничтоженных беспилотных летательных аппаратов различных типов, а также крылатые ракеты … Комплексы полностью подтверждают заявленные характеристики в реальных условиях и демонстрируют высокую эффективность заявили в холдинге "Высокоточные комплексы"

По данным из открытых источников, "Панцирь-СМД-Е" получил новую ракету 57Э6-Е – она предназначена для перехвата воздушных целей на дистанции до 20 километров и на высоте до 15 километров. Также ЗРК можно вооружать ракетами ТКБ-1055. Это небольшие зенитные боеприпасы, предназначенные специально для перехвата беспилотников. Радиус действия ТКБ-1055 составляет 7 километров. Один "Панцирь" может нести до 48 таких ракет.

По мнению специалистов, ТКБ-1055 гораздо эффективнее 30-миллиметровых пушек, но стоят дешевле, чем полноценные зенитные ракеты "Панциря".