В Ростехе разработан мобильный комплекс "БМ-В-01" для борьбы с роем дронов

В России создан мобильный комплекс против роя дронов В Ростехе разработан мобильный комплекс "БМ-В-01" для борьбы с роем дронов

Москва8 сен Вести.На базе проекта "Рать" в Ростехе разработан мобильный зенитно-артиллерийский комплекс "БМ-В-01". Он может использоваться для уничтожения роя дронов, сообщил РИА Новости руководитель проекта входящего в Ростех холдинга "Росэлектроника" Алексей Молоканов.

Работа над новым видом вооружения велась 2,5 года. Модифицированный комплекс "БМ-В-01" представлен компанией АИМ и холдингом "Росэлектроника" на III Международном технологическом конгрессе.

На выставке впервые представлен экспериментальный действующий образец отметил Молоканов

По его словам, комплекс предназначен для поражения всех типов БПЛА от сверхмалых типа Mavic до дронов самолетного типа "Лютый".

И самое главное - против роя дронов подчеркнул разработчик "БМ-В-01"

Для поражения целей используются боеприпасы различных типов калибра 30 миллиметров. Во все боеприпасы встроена микросхема, которая на первых 50 метрах полета вычисляет, учитывая собственную скорость, точку подрыва. Подрыв происходит на расстоянии от 5 до 7 метров от цели. При этом создается облако из металлических шариков диаметром до двух метров, которое существенно повышает вероятность поражения как одиночного беспилотника, так и роя дронов. В одном снаряде может находиться до 310 поражающих элементов.

Комплекс снабжен обзорным локатором. Он сканирует верхнюю полусферу на дистанциях от 5 километров для малых БПЛА до 20-25 километров для беспилотников самолетного типа. Обзорный локатор может вести до 64 целей одновременно. На дистанции от трех километров выбранная цель подхватывается локатором точного наведения. После этого оператор комплекса принимает решение о выборе боеприпаса для поражения. Для малых дронов и роя дронов целесообразно применять боеприпасы с готовыми поражающими элементами.

Комплекс уже в первый день работы форума вызвал большой интерес со стороны потенциальных заказчиков, отметил глава компании АИМ Дмитрий Шумаев. Среди потенциальных заказчиков мобильного зенитно-артиллерийского комплекса "БМ-В-01" владельцы крупных промышленных и инфраструктурных предприятий.

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