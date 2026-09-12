Танкисты "Центра" прорвали оборону ВСУ и проехали 15 км под атаками дронов Танкисты "Центра" прорвали оборону ВСУ на добропольском направлении

Москва12 сен Вести.Экипажу танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины, продвигаясь около 15 километров под атаками БПЛА противника на добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В преддверии Дня танкиста экипаж танка Т-90М "Прорыв" 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" прорвал участок обороны ВСУ говорится в публикации

Таким образом бойцы ВС РФ отвлекли на себя внимание противника и обеспечили безопасный проход штурмовых групп пехоты на добропольском направлении специальной военной операции, рассказали в ведомстве.

По данным министерства, в район выполнения боевой задачи было направлено три танка.

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" награжден орденами Мужества за героизм при выполнении боевой задачи. Награды военнослужащим в торжественной обстановке передал командир 90-й гвардейской танковой дивизии (ГВ "Центр") генерал-майор Андрей Марушкин.