Москва12 сенВести.Экипажу танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины, продвигаясь около 15 километров под атаками БПЛА противника на добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
В преддверии Дня танкиста экипаж танка Т-90М "Прорыв" 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" прорвал участок обороны ВСУговорится в публикации
Таким образом бойцы ВС РФ отвлекли на себя внимание противника и обеспечили безопасный проход штурмовых групп пехоты на добропольском направлении специальной военной операции, рассказали в ведомстве.
По данным министерства, в район выполнения боевой задачи было направлено три танка.
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" награжден орденами Мужества за героизм при выполнении боевой задачи. Награды военнослужащим в торжественной обстановке передал командир 90-й гвардейской танковой дивизии (ГВ "Центр") генерал-майор Андрей Марушкин.