Москва9 сенВести.Инженеры группировки войск "Центр" вскрыли засаду более чем из 40 FPV-дронов противника при разминировании дороги на добропольском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
По словам военкора, небольшой участок дороги был усеян "ждунами".
Засаду из более чем 40 FPV-дронов вскрыли инженеры группировки войск "Центр" при разминировании дороги на Добропольском направлении. … Для ликвидации угрозы наши бойцы задействовали коптеры с системой сброса и точечно уничтожили каждый вражеский беспилотниксообщил Поддубный
Военкор добавила, что только на примере этой операции можно представить общее число дронов, которое задействует противник для остановки продвижения российской армии.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 9 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.