Бойцы ВС РФ вскрыли засаду из 40 FPV-дронов на добропольском направлении Поддубный: бойцы ВС РФ вскрыли засаду ВСУ на добропольском направлении

Москва9 сен Вести.Инженеры группировки войск "Центр" вскрыли засаду более чем из 40 FPV-дронов противника при разминировании дороги на добропольском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

По словам военкора, небольшой участок дороги был усеян "ждунами".

Засаду из более чем 40 FPV-дронов вскрыли инженеры группировки войск "Центр" при разминировании дороги на Добропольском направлении. … Для ликвидации угрозы наши бойцы задействовали коптеры с системой сброса и точечно уничтожили каждый вражеский беспилотник сообщил Поддубный

Военкор добавила, что только на примере этой операции можно представить общее число дронов, которое задействует противник для остановки продвижения российской армии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 9 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.