Москва1 сен Вести.Российскому военнослужащему потребовался всего один беспилотник для ликвидации американского танка Abrams, который украинские военные длительное время скрывали на закрытой огневой позиции. Об этом рассказал РИА Новости боец Московского военного округа с позывным Кот.

Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams рассказал Кот

Боевую машину противника удалось найти благодаря перехвату разговоров украинских военных во время воздушной разведки над блиндажами ВСУ. За счет радиоперехвата стали известны точные координаты танка и сложная схема его работы. Как пояснил военнослужащий, алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде из укрытия, стрельбе и немедленном возвращении обратно, что делало его крайне сложной целью для поражения. Сам участок в зоне спецоперации, где это произошло, боец не раскрыл, уточнив, что данное направление сейчас освобождается.

После ликвидации танка российская артиллерия продолжила успешно работать по этому направлению в зоне СВО. За выполнение боевых задач, включая уничтожение Abrams, оператор беспилотного летательного аппарата был удостоен Георгиевского креста III степени и медали "За боевые отличия" в 2023 году.

По данным западных СМИ, из 31 единицы танков Abrams, переданных Вашингтоном в 2023 году, не менее 19 машин уничтожены, захвачены или выведены из строя, при этом часть из них обездвижена беспилотниками.

Ранее в штурмовых подразделениях 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" российские военные получили вознаграждение в размере 10 млн рублей за первый подбитый американский танк Abrams.