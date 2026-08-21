Москва21 авг Вести.Российские военные захватили новейший украинский наземный роботизированный комплекс "Лють 2.0" в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным Фанат.

По его словам, колесный робот использовался украинскими подразделениями для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции, а также для разведки местности.

Расчет войск беспилотных систем "Севера", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выявил и обездвижил украинский наземный колесный боевой бронированный робот-беспилотник "Лють 2.0" сказал Фанат

Он уточнил, что после поражения украинского дрона российским аппаратом BT-40 основные узлы комплекса сохранились в рабочем состоянии. Трофей передали специалистам для детального изучения.

По предварительным данным, значительная часть компонентов "Лють 2.0" имеет иностранное происхождение и произведена в странах НАТО.

Информация о разработке комплекса появилась на Украине около двух лет назад, а сведения о его испытаниях были опубликованы годом позже. Робот представляет собой бронированную колесную платформу, оснащенную камерами и стрелковым вооружением для поддержки штурмовых подразделений.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие за полтора года смогли восстановить более 170 трофейных дронов Vampire. Теперь их успешно используют против самих же Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызывая у украинской армии шок и недоумение.