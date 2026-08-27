Бойцы "Севера" за ночь уничтожили бронемашину "Козак" и танк "ВСУ"

Беспилотники "Севера" за ночь уничтожили бронемашину "Козак" и танк Т-72 ВСУ Бойцы "Севера" за ночь уничтожили бронемашину "Козак" и танк "ВСУ"

Москва27 авг Вести.Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Север" за одну ночь уничтожили танк Т-72 и боевую бронированную машину "Козак" украинских боевиков в Харьковской и Сумской областях.

В группировке войск рассказали ТАСС, что бойцам "Севера" удалось вскрыть передвижение военной техники противника.

В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: танк Т-72, ББМ "Козак", 122-мм миномет, пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ отметили в группировке

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ ранее уничтожили точку взлета тяжелых беспилотников "Баба-Яга" на добропольском направлении с помощью информации, которую им передал украинский пленный