Российский военный раненым проехал 100 км, вывозя своих товарищей с поля боя

Боец с позывным Май рассказал, как с ранением проехал 100 км, вывозя товарищей Российский военный раненым проехал 100 км, вывозя своих товарищей с поля боя

Москва16 авг Вести.Водитель боевой машины ТОС-2 с позывным Май в интервью ИС "Вести" рассказал, как, получив осколочное ранение, продолжил вести машину и преодолел 100 километров, чтобы вывезти своих товарищей из-под удара.

Боец вспомнил, как в 2025 году экипаж возвращался с позиции и был атакован вражеским беспилотником. Несмотря на ранение, Май продолжил выполнять свою задачу и вывез товарищей в безопасное место.

Примерно 100 километров. [Осколки попали] под колено, но даже мысли никакой не было скинуть ногу с газа рассказал Май

Ранее сообщалось, что два российских бойца, потеряв мотоцикл из-за удара украинских БПЛА, смогли пройти 20 км и доставить провизию сослуживцам.