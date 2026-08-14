Боец "Юга" рассказал, как с протезом на ноге служит в зоне СВО Боец "Юга" Балу рассказал о службе в зоне СВО с протезом на ноге

Москва14 авг Вести.Военный 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Юг" "с позывным Балу, несмотря на полученное на тяжелое ранение, продолжает служить в зоне СВО. Об этом боец рассказал в разговоре с ИС "Вести".

В 2022 году Балу ушел на фронт. По его словам, какой бы ни был его "исход жизни", о своем решении не сожалеет.

На эвакуации работаю, эвакуирую ребят, подвоз делаю боеприпасов. Иногда каждый день, иногда через день... Я получил ранение, не заметил мину пехотную. Мои же ребята эвакуировали [меня], перевязали, все сделали. Многие не знают, что у меня протез [на ноге]... Я сегодня могу на эвакуации работать, а завтра я могу штурмовать дома… Мне эта работа нравится. Я люблю эту работу. Не знаю, как другие, но она мне нравится сказал Балу

Ранее военкор Влад Андрица рассказал о рисках работы эвакуационных групп на СВО.