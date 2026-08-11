Москва11 авгВести.Двоюродный брат Героя России Магомеда Нурбагандова, командир отделения 1-й Славянской бригады 51-й общевойсковой армии Вооруженных сил России Рамазан Нурбагандов продолжает несение службы в зоне проведения спецоперации после получения им трех ранений.
Об этом "Известиям" рассказали сослуживцы бойца. Уточняется, что отряд Нурбагандова находится на передовой почти постоянно.
В настоящее время он и его солдаты сражаются на добропольском направлении, считающимся одним из ключевых на всей линии боевого соприкосновения.
Недели три назад он получил ранение, тоже заводил группу. Попали под воздействие FPV [дрона]. Было сбито лично им только два FPV, что я наблюдал. Благо, что только все трехсотыерассказал командир разведывательной роты с позывным Садык
До этого случая он был ранен еще дважды, но каждый раз возвращался на фронт.
Ранее российский военный с позывным Евген рассказал о "дуэли" с десятками украинских беспилотников.