Командир МОГ о прилетах в тыл РФ: мои парни себя морально перегрызают Командир МОГ: морально тяжело, когда видим прилеты в жилые дома

Москва16 авг Вести.Российским военным особенно тяжело, когда они узнают об ударах вражеских беспилотников, которые не удалось перехватить, по жилым домам в тылу. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" заявил командир мобильной роты огневой поддержки с позывным Борей, сообщает ИС "Вести".

Военный рассказал, что задачи его подразделения – противостоять таким атакам.

Наша задача – там, где противник летит часто большими группами интенсивно, минимизировать всю эту историю, не дать ему просто пролетать в тыл. Но тяжеловато потом, когда из средств массовой информации видишь какие-то репортажи. Когда куда-то долетело, прилетело в жилой дом. Переживаешь. И парни тоже себя перегрызают морально рассказал Борей

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в России конструируют принципиально новую систему противовоздушной обороны, которая строится на эшелонированных мобильных огневых группах (МОГ), работающих на разных высотах.