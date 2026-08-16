Москва16 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины наносили удары по машинам скорой помощи и транспорту с нанесенными опознавательными знаками "дети". Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" рассказал командир инженерно-саперного батальона с позывным Мирон, сообщает ИС "Вести".

По словам военного, конфликт показал, что наши бойцы сражаются с настоящими нацистами, у которых нет совести.

[ВСУ] не стали жалеть ни детей, ни стариков, потому что мы писали на машинах "дети", и по этим машинам специально уже летело. Когда едет скорая с включенными мигалками, они обязательно выбирают ее. Это подло, это не по-мужски. Такая война, которая показала, что действительно мы воюем с фашистами, нацистами, с людьми, у которых нет совести… Грузишь этих детей в свою машину, то есть дети просто вот грязненькие, босые, с какими-то, ну, кровавыми подтеками. Это бьет по сердцу меня как отца. Мы им пытаемся оказать первую помощь, даем воду, какие-то сладости даже пытаемся им предложить, а они спрашивают у своей мамы: "Мама, а мы вернемся за Барсиком, за котиком?" сказал он

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что Вооруженные силы Украины используют мирных жителей, оставшихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, в качестве живого щита.