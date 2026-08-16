Школьники из Шебекино рассказали об атаках ВСУ Дети рассказали об атаках украинских беспилотников на Шебекино

Москва16 авг Вести.Школьники из приграничного города Шебекино в Белгородской области рассказали, как украинские беспилотники атакуют их родной город. Интервью с детьми и подростками показали в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье", сообщает ИС "Вести".

Гуляем мы, как ни в чем не бывало. Слышим, как самолеты летят там со стороны Украины. Потом шандарахнуло сильно. Побежали все по домам, возле "Томмясо" прилетело, ну, или же где парк строят, прямо на пешеходный переход рассказали очевидцы украинских атак

Другой очевидец рассказал об обстреле футбольного поля и гибели одного из старшеклассников.

Гулял, получается, а там поле футбольное, а там рядом с ним тренажеры. И вот туда прилетело. А там старшеклассники сидят. Вот туда прилетело, а тут лавочка. Ну, и они там сидят, разговаривают. И вот там, когда сбросили, там раненые были, один мальчик погиб добавляет один из школьников

Ранее сообщалось об атаке украинского БПЛА на гражданский автомобиль в городе Шебекино. В результате удара пострадали два человека.