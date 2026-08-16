Москва16 авг Вести.Украинские боевики при отступлении минировали гражданские дома, подвалы и даже детские игрушки и самокаты. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" рассказал командир инженерно-саперного батальона с позывным Мирон, сообщает ИС "Вести".

Сапер подчеркнул, что боевики целенаправленно минируют гражданскую инфраструктуру, чтобы вызвать потери среди мирного населения.

Враг, когда уходил, бежал, отступал, он поступал подло, потому что гражданские дома, в которых он жил, они заминировали. То есть, по логике, когда человек придет домой, что он сделает? Откроет шкаф, посмотрит, что у него осталось. То есть минировали двери в шкафах, подвалы минировали. Мы находили энергетики заминированные, находили детские игрушки. Вот то, что меня удивило, – мы находили детские самокаты. То есть, ну, это именно то, что конкретно вот у меня был такой случай сказал Мирон

Ранее военный рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины наносили удары по машинам скорой помощи и транспорту с нанесенными опознавательными знаками "дети".