Москва16 авгВести.Жительница приграничья Надежда рассказала, как женщины из ее деревни хоронили погибших от атак боевиков Вооруженных сил Украины детей. Кадры интервью показали в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье", сообщает ИС "Вести".
"Баба-Яга" мучила нас, конечно, ночами. Она делала четыре-шесть вылетов, стреляла по подвалам, убила у нас мальчика семилетнего. Жили как в деревне ужасов. Спасало то, что ждали встречи с родными. Хоронить было очень тяжело. Это же не город, ребят, это же деревня, мы друг друга знаем. Мы как одна семья. Мальчика хоронили, уже мужчин не было, остался мой брат, и там еще один парнишка. И уже мальчика, даже женщины, вот я лично, помогали опускать в яму, потому что уже некому было. И брат мой говорит: 'Надь, если еще что-то случится, ямы копать уже некому"рассказала женщина
Ранее российский военный рассказал, как украинские боевики мучали мирных жителей, которые отказались уезжать из приграничья. По его словам, бойцы ВС РФ после освобождения населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ, находили тела замученных мирных жителей, среди которых были инвалиды и старики.