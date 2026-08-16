Москва16 авг Вести.Жительница приграничья Надежда рассказала, как женщины из ее деревни хоронили погибших от атак боевиков Вооруженных сил Украины детей. Кадры интервью показали в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье", сообщает ИС "Вести".

"Баба-Яга" мучила нас, конечно, ночами. Она делала четыре-шесть вылетов, стреляла по подвалам, убила у нас мальчика семилетнего. Жили как в деревне ужасов. Спасало то, что ждали встречи с родными. Хоронить было очень тяжело. Это же не город, ребят, это же деревня, мы друг друга знаем. Мы как одна семья. Мальчика хоронили, уже мужчин не было, остался мой брат, и там еще один парнишка. И уже мальчика, даже женщины, вот я лично, помогали опускать в яму, потому что уже некому было. И брат мой говорит: 'Надь, если еще что-то случится, ямы копать уже некому"