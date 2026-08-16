Боец ВС РФ: при эвакуации жителей приграничья несли на руках и везли в тачках

Российские бойцы на руках выносили жителей приграничья во время эвакуации Боец ВС РФ: при эвакуации жителей приграничья несли на руках и везли в тачках

Москва16 авг Вести.Некоторых жителей приграничья, которые не могли самостоятельно передвигаться, российские военные вывозили на тачках или несли на руках. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" рассказал заместитель командира батальона бригады "БАРС-Курск" МО РФ с позывным Борода, сообщает ИС "Вести".

Больше 1000 человек, там 1500 или 1600 человек, мы эвакуировали. Они [ВСУ] били "хаймарями" (ракеты HIMARS, - прим. ред.), уже появились ударные дроны, это все происходило под постоянным огнем, в таком состоянии. Вот мы увозили очень много стариков на тачках. Грузили их, тащили, потому что они не могли сами передвигаться. И на руках кого-то тащили рассказал Борода

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы 20-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск эвакуировали семерых мирных жителей из Константиновки.