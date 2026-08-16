Российский военный заявил, что верит в восстановление отношений РФ и Украины Боец ВС РФ: я верю, что после СВО возможно примирение с украинцами

Москва16 авг Вести.Несмотря на все обиды, после окончания СВО Россия сможет наладить отношения с Украиной. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" заявил заместитель командира батальона бригады "БАРС-Курск" МО РФ с позывным Борода, сообщает ИС "Вести".

По словам военного, несмотря на все рубцы, которые останутся у сторон конфликта, он верит в возможность примирения и единства.

У меня есть мечта, что закончится война, а у нас СВО, и мы сможем с адекватными людьми, которые с той стороны прекратят войну, выстраивать отношения. Понятное дело, какие-то вещи, где-то мы не сможем простить, где-то будем с какой-то обидой ходить там. И они, и мы – ну, рубец остается. Но при желании всех я считаю и верю, ну, может, я оптимист просто, но я считаю, что возможно вот это примирение, вот этого осознание для всех, что нужно быть единым и дружным заявил он

Ранее Борода рассказал, что некоторых жителей приграничья, которые не могли самостоятельно передвигаться, российские военные вывозили на тачках или несли на руках.