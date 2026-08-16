Российский военный рассказал, как меняются ценности на СВО Боец ВС РФ: на СВО ценишь все – от кусочка хлеба до лучика солнца

Москва16 авг Вести.Специальная военная операция сильно меняет восприятие жизни, люди начинают ценить простые вещи: воду, кусочек хлеба и солнечный свет, понимая, что любой момент жизни может стать последним. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" рассказал российский военный, сообщает ИС "Вести".

Я понял, что стоит ценить каждый день. И простую воду, которая на самом деле не простая вода. Когда много дней проводишь без элементарной воды, понимаешь цену жизни... Тут ты уже ценишь все: кусочек хлеба, ценишь время, ценишь вот такой солнечный, ясный день, потому что ты понимаешь, что этот момент может быть последним сказал военный

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что испытания, через которые проходит Россия, меняют образ госслужащего, его ценностные ориентиры и отношение к людям.