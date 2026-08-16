Командир 204-го батальона отряда "Ахмат" рассказал, что для него значит победа Командир 204-го батальона отряда "Ахмат": победить – значит освободить Украину

Москва16 авг Вести.Победа в специальной военной операции – это безоговорочное освобождение Украины от действующей власти. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" заявил командир 204-го батальона отряда СпН "Ахмат" с позывным Пресс, сообщает ИС "Вести".

Победой может быть только безоговорочное освобождение территории Украины от вот этого недоразумения в виде той власти, которая там сейчас присутствует. В общем-то, вот это для нас победа. Победа, она прежде всего ментальная должна быть. Мы должны освободить Украину заявил военный

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что сохранение России является общей задачей для всех политических сил страны и добиться этого можно только победой в специальной военной операции.