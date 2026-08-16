Алаудинов: после операции "Поток" ВСУ были вынуждены оставить все свои позиции Алаудинов: после операции "Поток" ВСУ убегали из всех населенных пунктов

Москва16 авг Вести.В результате операции "Поток", проведенной российскими военными в 2025 году, подразделениям ВС РФ удалось одним рывком взять почти всю Суджанскую агломерацию, выйдя в тыл противника и заставив его массово оставить позиции. Об этом в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ Апты Алаудинов, сообщает ИС "Вести".

Операция, которую называют "Поток" или "Труба", – одним рывком мы, получается, взяли почти всю Суджанскую агломерацию. Подразделения выскочили уже, получается, в тылу противника, заставили его настолько сильно пошатнуть свои позиции, что они все массово начали убегать со всех населенных пунктов сообщил Алаудинов

Ранее ветеран специальной военной операции Максим Даглы с позывным Даг рассказал, что российские бойцы, которые взяли контроль над важным участком пути перед операцией "Поток" в Судже, вызвали на себя огонь артиллерии и предотвратили наступление боевиков Вооруженных сил Украины.