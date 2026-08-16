Москва16 авг Вести.На Украине миллиарды долларов улетели в трубу из-за российских ударов по ее объектам, заявил в беседе с ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Он отметил, что ВС РФ продолжат свою работу на высоком уровне.

Мы будем делать ту работу, которую мы сейчас уже выполняем на очень высоком уровне, – продолжать выбивать всю систему, которая помогает Украине воевать против нас. Те потери, которые они несут в экономическом плане, очень ощутимы. Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за наших ударов, которые наращиваются ежедневно сказал Алаудинов

На фоне нарастания активности российской армии ежедневно будет только больше "визгов" со стороны Украины, добавил он.

Нам же нужно доделывать ту работу, которую мы уже делаем очень хорошо – на пять с плюсом подчеркнул Алаудинов

Ранее сообщалось, что насильно мобилизованные в ВСУ мужчины умирают от остановки сердца еще на этапе боевого слаживания на полигоне.