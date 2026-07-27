Офицер с позывным Дубай: Красный Лиман зачищен от основных сил ВСУ

Офицер ВС РФ рассказал об успехе военных в освобождении Красного Лимана Офицер с позывным Дубай: Красный Лиман зачищен от основных сил ВСУ

Москва27 июл Вести.Российские войска выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана, продолжается зачистка населенного пункта от оставшихся боевиков. Об этом заявил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Дубай.

По словам военнослужащего, которые приводит Минобороны РФ, главные подразделения противника находятся за чертой города.

Мы занимаемся зачисткой подвальных помещений, всех построек, много многоэтажных домов, также их все смотрим. Основные силы [противника] были выбиты с Красного Лимана, сейчас занимаемся зачисткой сказал офицер

Он отметил, что из перехваченных радиопереговоров украинских военных становится понятно, что у них не осталось продовольствия и они близки к сдаче в плен.

Ранее начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Амур рассказал, что бойцы группировки "Запад" ведут зачистку Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожая пункты беспилотной авиации и разведывательные ударные пункты противника.