Царев уверен, что после окончания СВО народы России и Украины воссоединятся Политик Царев допустил воссоединение россиян и украинцев после окончания СВО

Москва24 июл Вести.После окончания спецоперации народы России и Украины воссоединятся, уверен экс-депутат Верховной рады, политолог Олег Царев. Такое мнение он озвучил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Олег Царев занимал пост народного депутата Верховной рады Украины IV-VII созывов (2002-2014 годы).

По его словам, история циклична и отношения двух государств, как и прежде, восстановятся.

Я практически уверен, что как только закончится война, мы очень быстро станем вместе. Ведь нашей православной цивилизации больше тысячи лет. Нас ссорили, мирили, мы друг с другом воевали, потом снова становились вместе. Ничего с этим не будет, так будет и в этот раз убежден Царев

Ранее экс-солдат ВСУ рассказал, что граждане Украины и украинские военные готовы пойти на территориальные уступки и отпустить Донбасс ради мира.