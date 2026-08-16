Жители Русского Поречного: один из боевиков ВСУ хотел себе бусы из глаз русских

Жительница Курской области рассказала, что боевик ВСУ хотел сделать бусы из глаз Жители Русского Поречного: один из боевиков ВСУ хотел себе бусы из глаз русских

Москва16 авг Вести.Жительница курского села Русское Поречное рассказала об ужасах, которые услышала от боевика Вооруженных сил Украины. Кадры интервью показали в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье", сообщает ИС "Вести".

Первые [боевики] пришли, говорят: "Мы смертники, мы все равно не выживем. Я всю русню стреляю, а потом... глаза выкалываю. Хочу бусы сделать себе... из глаз русни" вспомнила женщина

Ранее фермер Алексей Бобровский рассказал, как помогал российским военным отслеживать огневые позиции ВСУ во время вторжения противника в районы Курской области, граничащие с Украиной.