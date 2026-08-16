Москва16 авг Вести.Жительница приграничья рассказала жуткую историю, как в экстремальной ситуации была вынуждена отрезать палец тяжело раненой девушке, так как перевязать рану не было возможности. Интервью с женщиной показано в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье", сообщает ИС "Вести".

Пострадавшая молодая женщина ехала с мужем в автомобиле и подверглась атаке боевиков ВСУ. Ее супруг скончался, а она сама получила тяжелые раны: было прострелено плечо, повреждено бедро и почти оторван палец.

Живой, горячий, пульсирующий палец… Я говорю: "Ты согласна, если я тебе отрежу палец? Потому что не забинтовать не могу, ничего". Она говорит: "Режь". А он пульсирует, он живой, он горячий. Боже, я дышать не могла. Начинаю резать палец, а он скользит. Она кричит. И я уже понимаю, что все, другого варианта нет. Я еле-еле отрезала этот палец рассказала жительница приграничья

Ранее боец 5-го комендантского полка 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" Назарий Гура рассказал, как спас мирных жителей от удара вражеского дрона во время эвакуации из Родинского в Донецкой народной республике (ДНР).