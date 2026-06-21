Родственница погибшей студентки в Старобельске рассказала о ее последних минутах Родственница погибшей студентки в Старобельске сообщила, что ей не успели помочь

Москва21 июн Вести.Родственница погибшей в Старобельске студентки Дарьи Сердюк рассказала, что девушку слышали спасатели, но не успели ей помочь. Об этом Анастасия Щербак рассказала в документальном фильме Марины Ким "Непрожитая жизнь", сообщает ИС "Вести".

Во время нанесения террористического удара по общежитию в Старобельске Дарья Сердюк присылала своей родственнице видеосообщения из-под завалов. Как позже узнала Анастасия Щербак, в тот момент девушку слышали спасатели, но не успели ее найти.

Как я разговаривала уже потом, когда мы уезжали после похорон, мы заезжали к директрисе, я забирала Дашин телефон. И она сказала: "Слышали Дашу, слышали еще, как она кричала, но я так и не знаю, почему ей не могли помочь. Ее слышали, но к ней не долезли, не добрались". И говорит: "Она умерла, скорее всего, от удушья. Она задохнулась пылью или гарью" рассказала Щербак

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что преступников, которые запускали ракеты и убивали детей в Старобельске, ждет неминуемое наказание.