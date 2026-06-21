Врач сообщила, что плакала после беседы с пострадавшими в теракте в Старобельске

Врач призналась, что расплакалась после беседы с пострадавшими в Старобельске Врач сообщила, что плакала после беседы с пострадавшими в теракте в Старобельске

Москва21 июн Вести.Когда я первый раз беседовала с пострадавшей и оказывала ей помощь, я сдерживала свои эмоции, а потом вышла и расплакалась. О своих эмоциях после теракта в Старобельске в документальном фильме Марины Ким "Непрожитая жизнь" рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза Луганской республиканской клинической больницы Елена Коротнева, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, всегда очень тяжело пропускать через себя человеческую боль.

Когда я первый раз с ней беседовала, оказывала помощь, я сдерживала свои эмоции, а потом просто вышла и расплакалась. У меня тоже есть дети, у меня есть внуки. Просто через себя этот человеческий фактор пропускаешь, это всегда очень больно. Она мужественный человек. Не растерялась, сама попыталась выбраться еще и другим помочь рассказала Коротнева

С 2014 года каждый день поступают пациенты в больницу с минно-взрывными травмами, это уже стало ежедневной работой, отметила врач.

Каждый день поступают больные. Такого дня еще не было, чтобы мы не оперировали травмы. Это в основном минно-взрывные травмы… их много. Война идет с четырнадцатого года. Это, по сути дела, ежедневная работа. Каждый случай, какой бы он ни был, это всегда новый случай, это всегда страшная трагедия. Это всегда страшная человеческая боль добавила она

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет избежать ответственности за теракт в колледже Старобельска. В ведомстве отметили, что расплата произойдет, несмотря на попытки Запада обелить действия Украины.