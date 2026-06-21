Москва21 июн Вести.Пострадавшая от ударов ВСУ по общежитию и колледжу в Старобельске Ольга Ковалева планирует перевестись на заочное отделение после того, как выпишется из больницы. Об этом она рассказала в документальном фильме Марины Ким "Непрожитая жизнь", сообщает ИС "Вести".

После больницы я, наверное, скорее всего, переведусь, если будет учеба… на заочное, потому что как-то на учебу я не думаю, что смогу пойти. Это же по-любому опять придется в общежитии [жить], а общежития уже нет рассказала она

Ольга Ковалева вспомнила, что с детства планировала стать педагогом. Выбор был между дошкольным направлением и начальной школой.

Детей люблю. Нравилось на практику ходить, с детьми заниматься, на пары ходить. Интересно было добавила пострадавшая

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки 21 человек погиб, более 40 пострадали.