"Найдем и накажем": Пасечник об ответственных за убийство детей Глава ЛНР Пасечник объяснил, что будет с виновными в убийствах детей Донбасса

Москва21 июн Вести.Преступников, которые запускали ракеты и убивали детей в Старобельске, ждет неминуемое наказание. Об этом в документальном фильме Марины Ким "Непрожитая жизнь" рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает ИС "Вести".

Когда родители теряют своих детей, это неправильно. Тем более, когда теряют вот в такой вот ситуации, когда детвора становится мишенью. Думаю, что запугивание, в том числе такое, на уровне какого-то зверского отношения, оно имеет место сказал Пасечник

Он добавил, что в ЛНР есть своя "Аллея ангелов" – детский парк Щорса.

Детский парк Щорса, тоже у нас [своя] "Аллея ангелов", посажены деревья … с фотографиями всегда свежие цветы, всегда, в общем-то, наша память. Я хочу сказать, что вот мы, взрослые, те, кто может что-то делать, может двигаться, как-то жить, дышать, мы должны сделать все для того, чтобы найти всех этих преступников, которые запускали ракеты, которые убивали наших детей, которые, в общем-то, развязали эту грязную войну. ... Я уверен, мы их однозначно найдем и накажем подчеркнул Пасечник

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет избежать ответственности за теракт в колледже Старобельска. В ведомстве отметили, что расплата произойдет, несмотря на попытки Запада обелить действия Украины.