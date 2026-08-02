Москва2 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и Министерство обороны РФ помогли супруге участника специальной военной операции установить местонахождение раненого мужа. Об этом омбудсмен написала в мессенджере MAX.

Лантратова рассказала, что к ней обратилась супруга военного из Сахалинской области. Как утверждается, он получил тяжелые ранения, после чего связь с бойцом была потеряна. Омбудсмен добавила, что родные военнослужащего на протяжении долгого времени ничего не знали о его судьбе.

Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко аппарат Лантратовой направил срочный запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны.

Благодаря оперативному взаимодействию ситуация прояснилась. Военнослужащий проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Ситуация находится под нашим контролем написала она

Ранее Лантратова рассказала, что за прошлый год в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 415 тысяч обращений.