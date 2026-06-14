Москва14 июн Вести.Аппарат уполномоченного по правам человека в России помог бойцу спецоперации уволиться после получения ранения. Об этом заявила омбудсмен Яна Лантратова.

Военнослужащий Иван, фамилия которого не раскрывается, служил в составе десантного подразделения​​​. Во время выполнения боевых задач он получил ранение. Несмотря на травмы, боец вывел из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказал им первую помощь.

После лечения и восстановления срок действия контракта Ивана подошел к концу. Он подал рапорт на увольнение, но получил отказ написала Лантратова в своем канале в MAX

Мать военнослужащего обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, а там в свою очередь отправили в Минобороны РФ просьбу провести проверку. По ее итогам военнослужащего отправили в запас по собственному желанию.