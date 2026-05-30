Москва30 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова помогла родственникам участника спецоперации из Тамбова. Обратившаяся к ней семья долгое время не могла получить никаких известий о бойце. Об этом омбудсмен сообщила в мессенджере MAX.

Уроженец Тамбова Михаил П. отправился в зону проведения специальной военной операции. Весной 2025 года родственники перестали получать от него вести. На иждивении у бойца находились супруга и трое детей - после того как глава семьи перестал выходить на связь, они столкнулись с серьезными трудностями.

Сестра Михаила Христина М. обратилась в аппарат УПЧ с просьбой помочь установить судьбу брата. Лантратова направила запросы в Министерство обороны РФ и в Международный комитет Красного Креста.

В военном ведомстве подтвердили, что мужчина погиб, выполняя боевые задачи. Сотрудники министерства содействовали родственникам в получении всех причитающихся выплат и льгот.

Омбудсмен выразила признательность сотрудникам Министерства обороны за быстрое реагирование на обращение.