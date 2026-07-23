Лантратова озвучила число обращений россиян в аппарат омбудсмена Лантратова: за прошлый год в аппарат омбудсмена поступило 415 тыс. обращений

Москва23 июл Вести.За прошлый год в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 415 тысяч обращений. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Работа с обращениями граждан является важным направлениям в деятельности института омбудсмена, подчеркнула она.

Я для себя очень четко осознаю ответственность. Есть несколько направлений деятельности [омбудсмена]. Первое — это работа с обращениями граждан. В адрес уполномоченного за прошлый год поступило 415 тысяч обращений. И за каждым обращением стоит человеческая судьба, жизнь человека. Мы анализируем этот массив информации, и из этого вытекает второе направление — это законотворческая деятельность. Мы подготавливаем те или иные законы, предложения в нормативно-правовые акты отметила Лантратова

По ее словам, безусловным приоритетом в работе на данный момент является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Также трудное направление - тема поиска без вести пропавших и обмена пленными. Когда я была назначена на эту должность и выстраивала эту линию работы, первое, что нужно было сделать - это выстроить коммуникации с омбудсменами в разных странах, в том числе на территории Украины рассказала она

Накануне Лантратова сообщила, что поддерживает оперативный обмен информацией с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам пропавших без вести.