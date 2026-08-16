Москва16 авг Вести.Российский военный рассказал, как украинские боевики мучали мирных жителей, которые отказались уезжать из приграничья. Кадры интервью показали в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье", сообщает ИС "Вести".

По его словам, бойцы ВС РФ после освобождения населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ, находили тела замученных мирных жителей, среди которых были инвалиды и старики.

Находили после этого штурма элементарно даже инвалида – умершего, инвалид в частном доме. Ну, и видно было, что следы насилия. Находили пожилых – тоже замученных. Именно замученных. Там женщине 70 с лишним лет. Ну, она не владеет обстановкой, она не военный человек. Просто издевательство, глумление. В подвалах ребята находили с другого отряда тоже. Там вообще почти полный был подвал погибших, замученных. Именно их там закрыли, они там уже с голоду помирали рассказал военный

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что разница в подходах России и Украины к боевым действиям заключается в том, что Москва воюет с военными, а Киев издевается над мирным населением.