Российские военные эвакуировали семерых мирных жителей из Константиновки Минобороны РФ: бойцы "Юга" вывели из Константиновки семь мирных жителей

Москва13 авг Вести.Бойцы 20-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск эвакуировали семерых мирных жителей из Константиновки, сообщили в Минобороны РФ.

В подвалах частных домов укрывались пять мужчин и две женщины преклонного возраста и с ограниченными возможностями. Военнослужащие установили их местонахождение и выбрали безопасные маршрут и время для вывода.

Как отметили в ведомстве, во время эвакуации бойцам угрожали беспилотники Вооруженных сил Украины и мины, оставленные при отступлении. Всех семерых доставили в пункт временного размещения, где им оказали медицинскую помощь, предоставили горячее питание и предметы первой необходимости.

Ранее из Константиновки эвакуировали двух человек. Одна из жительниц рассказала, что ее дом был полностью уничтожен.