"Беспилотник опустился в 15 метрах": житель рассказал об атаках инфраструктуры Местный житель рассказал об отходе ВСУ на запорожском направлении

Москва27 мая Вести.Линия фронта с каждым днем отодвигается все дальше от деревень и поселков, освобожденных группировкой войск "Восток" в Запорожье. Отступая, ВСУ уничтожали гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил ИС "Вести" местный житель.

На этой территории уже не слышны взрывы. Во многих домах выбиты окна, стены посечены осколками.

Вот я стоял наблюдал, как беспилотник летал, целенаправленно были по магазину. А потом, когда он начал гореть, беспилотник опустился в метрах 15 над магазином и смотрел, летал сказал местный житель.

Саперы 90-го полка группировки войск "Восток" обезвреживают тысячи мин, растяжек и самоделок на территориях освобожденных поселков запорожского направления, заявил сапер-кинолог с позывным Нос.