Москва27 маяВести.Линия фронта с каждым днем отодвигается все дальше от деревень и поселков, освобожденных группировкой войск "Восток" в Запорожье. Отступая, ВСУ уничтожали гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил ИС "Вести" местный житель.
На этой территории уже не слышны взрывы. Во многих домах выбиты окна, стены посечены осколками.
Вот я стоял наблюдал, как беспилотник летал, целенаправленно были по магазину. А потом, когда он начал гореть, беспилотник опустился в метрах 15 над магазином и смотрел, леталсказал местный житель.
Саперы 90-го полка группировки войск "Восток" обезвреживают тысячи мин, растяжек и самоделок на территориях освобожденных поселков запорожского направления, заявил сапер-кинолог с позывным Нос.