Москва1 июнВести.Российские военные стали свидетелями ужасающего удара ВСУ по мирным жителям ДНР. Командир 10-й роты добровольцев БАРС-37 Алабай и его заместитель по снабжению Невский вспоминают, что украинские боевики стреляли даже по детям.
В беседе с военкором RT Владом Андрицем они рассказали, что однажды заметили противника на горе Карачу – оттуда по поселку работала артиллерия ВСУ.
Там был такой момент, что отец нес дочку на руках, все было в крови, и у нее была оторвана нога. Такой кадр – по поселку первый самый ужасающий кадр, который я увидел на этой войнесказал Алабай
Журналист уточняет, что оба бойца защищают Донбасс с 2014 года.
Ранее украинский FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке в Белгородской области, в результате атаки ранения получили 4 мирных жителя.