Бойцы ВС России Алабай и Невский: отец нес дочку, у которой была оторвана нога

Москва1 июн Вести.Российские военные стали свидетелями ужасающего удара ВСУ по мирным жителям ДНР. Командир 10-й роты добровольцев БАРС-37 Алабай и его заместитель по снабжению Невский вспоминают, что украинские боевики стреляли даже по детям.

В беседе с военкором RT Владом Андрицем они рассказали, что однажды заметили противника на горе Карачу – оттуда по поселку работала артиллерия ВСУ.

Там был такой момент, что отец нес дочку на руках, все было в крови, и у нее была оторвана нога. Такой кадр – по поселку первый самый ужасающий кадр, который я увидел на этой войне сказал Алабай

Журналист уточняет, что оба бойца защищают Донбасс с 2014 года.

Ранее украинский FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке в Белгородской области, в результате атаки ранения получили 4 мирных жителя.