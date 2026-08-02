Москва2 авг Вести.Военный корреспондент ИС "Вести" Андрей Руденко опубликовал в мессенджере MAX кадры работы мобильной огневой группы (МОГ) 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".

Командир группы Руслан Егоров рассказал о задачах подразделения и методах борьбы с вражескими беспилотниками.

Первоначальные задачи были – прикрытие зенитно-ракетных комплексов. Далее уже задача – работа как мобильная огневая группа, работа по ударникам, по барражирующим боеприпасам. На вооружении у нас состоит ПКМ, штатное оружие АК-74, АК-12, плюс МР 155, Елка, ПЗРК Игла-1. Мы патрулируем маршрут, выдвигаемся по маршруту, который нам ставят командиры, и далее уже по маршруту нам сообщают, что в нашу сторону летит, допустим, Hornet… Мы уже спешиваемся, занимаем огневые позиции, ставим багги с пулеметом так, чтобы было удобно работать пулеметчику. Ну и в случае чего было удобно ему спешиться, чтобы не доставляло каких-либо проблем, ему ничего не мешало