Боец с позывным Монах рассказал, как создал свой БПЛА на фронте Военный Монах: опыт пехоты подтолкнул к созданию собственных дронов

Москва17 июн Вести.Российский военнослужащий с позывным Монах рассказал, как вместе с сослуживцами начал создавать собственные беспилотники. Историю бойца опубликовал RT.

За время службы Монах прошел путь от пехотинца и сапера до инженера-взрывотехника роты БПЛА 42-й гвардейской дивизии.

Получив опыт в пехоте... замечал, что противник зачастую эффективно (работает - Прим. ред.) с помощью БПЛА и FPV... Мы решили создать у себя в пехоте БПЛА... Тогда еще ничего не знали, со временем учили, читали, перенимали опыт других подразделений... Сейчас имеем большой опыт создания собственных боеприпасов и умеем их эффективно применять рассказал Монах

По словам военного, особенно тяжелым стал период, когда его группа оказалась отрезанной от основных сил. Бойцы удерживали позицию с июня по сентябрь, имея ограниченные запасы воды и продовольствия.

Монах рассказал, что ушел на фронт в 2022 году вместе с братом своей жены. Позже он служил на различных направлениях, включая Донецк, Марьинку и Запорожье, где получил опыт в пехотных и инженерных подразделениях.

Сегодня военнослужащий занимается обеспечением работы ударного взвода FPV-дронов и обучает новых бойцов.