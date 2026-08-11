Москва11 авгВести.Один из лучших стрелков уничтожает вражеские дроны один за другим. Последний аппарат он сбил в пяти метрах от машины. Подробности рассказал ИС "Вести" старший мобильный огневой группы группировке войск "Восток" с позывным Утес.
Действиями руководило чувство самосохранения, отметил он.
Помню, по нам сразу открыли огонь. Дрон полетел прямо в нашу сторону. То есть уже в лобовую шел, увидел нас. Резко снизился, метров десять над полем летел. Я сначала прикидывал время - думал, успею спрыгнуть … Понял, что надо сбивать, и всесказал Утес
Водитель "Востока", в свою очередь, рассказал о "дуэли" с десятками украинских БПЛА.