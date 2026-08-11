Боец: инстинкт самосохранения помог сбить дрон в пяти метрах от машины "Чувство самосохранения": боец рассказал об уничтожении дрона у машины

Москва11 авг Вести.Один из лучших стрелков уничтожает вражеские дроны один за другим. Последний аппарат он сбил в пяти метрах от машины. Подробности рассказал ИС "Вести" старший мобильный огневой группы группировке войск "Восток" с позывным Утес.

Действиями руководило чувство самосохранения, отметил он.

Помню, по нам сразу открыли огонь. Дрон полетел прямо в нашу сторону. То есть уже в лобовую шел, увидел нас. Резко снизился, метров десять над полем летел. Я сначала прикидывал время - думал, успею спрыгнуть … Понял, что надо сбивать, и все сказал Утес

Водитель "Востока", в свою очередь, рассказал о "дуэли" с десятками украинских БПЛА.