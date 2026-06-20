Москва20 июн Вести.Уничтожение украинских беспилотных летательных аппаратов можно сравнить с охотой на уток. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал боец добровольческого казачьего отряда "БАРС 32" им. Павла Судоплатова с позывным Буханка.

По его словам, главный секрет заключается в том, чтобы не убегать от беспилотника в самом начале, а стоять до последнего и пытаться сбить его.

Есть ружье, автомат, главное не дрейфить, бить до последнего, уворачиваться в конце. Когда бежишь в начале, [то] ты устаешь, выдыхаешься, потом просто не можешь прицелиться. Мне еще помогает то, что я охотник. Есть такие моменты, они очень сходные, допустим, похожие на охоту на уток: бьешь под дичь, бьешь сверху дичи. Ты считаешь это дичью, ты ее уничтожаешь рассказал боец

Ранее российский военнослужащий с позывным Монах рассказал, как вместе с сослуживцами начал создавать собственные беспилотники. За время службы он успел пройти путь от пехотинца и сапера до инженера-взрывотехника роты БПЛА 42-й гвардейской дивизии.