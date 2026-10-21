В "Востоке" заявили, что ВСУ без разницы, кого "лупить" дронами

В "Востоке" заявили, что ВСУ "лупят" дронами всех подряд В "Востоке" заявили, что ВСУ без разницы, кого "лупить" дронами

Москва21 окт Вести.Взяв под контроль село Тимошовка, расположенное в Запорожской области, военные группировки "Восток" получили доступ к крупному оборонительному району ВСУ. Следом в село вошли медицинские группы, в их задачу входит эвакуация раненых военных. Об этом заявил ИС "Вести" командир отделения эвакуации этого подразделения с позывным Джамбул.

По его словам, медики работают без опознавательных знаков, так как противник целенаправленно атакует их отряды.

Противнику без разницы, кого бить, какой возраст - всех подряд они лупят дронами. [Не обозначаем, что – медики], потому что эвакуация для противника - первая цель. Противник понимает, что ребят вытащат, подлечат, и они обратно пойдут воевать, поэтому мы себя не обозначаем сказал Джамбул

Ранее российские самолеты разбомбили трехэтажные бетонные ДОТы противника в Егоровке.