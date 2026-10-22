Боец "Востока": боевики ВСУ в Червоном Яру были настроены очень агрессивно

Боец Бес: стер три пары кроссовок при штурме укрепрайона ВСУ в Червоном Яру Боец "Востока": боевики ВСУ в Червоном Яру были настроены очень агрессивно

Москва22 окт Вести.Населенный пункт Червоный Яр, расположенный в Запорожской области, сейчас находится под контролем российской армии. Ранее противник сделал из него укрепленный район, заявил ИС "Вести" командир отделения группировки войск "Восток" с позывным Бес.

Оборона у них хорошая. На протяжении всего населенного пункта - хорошие опорные пункты по типу ДЗОТ [закрытое фортификационное сооружение внутри опорного пункта, предназначенное для ведения защищенного пулеметного или артиллерийского огня]. Очень много колючей проволоки. Я три пары кроссовок поменял, пока туда заходил. Настроены они были очень агрессивно сказал Бес

В "Востоке" также заявили, что ВСУ "лупят" дронами всех подряд.